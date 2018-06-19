Украинский омбудсмен Денисова снова приедет на Ямал к Олегу Сенцову

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова планирует снова приехать на Ямал к заключённому Олегу Сенцову, который отбывает наказание в Лабытнанги.

На своей странице в «Фэйсбук» 19 июня украинский омбудсмен написала, что накануне ею с российской стороной повторно были достигнуты договорённости о посещении украинских заключённых, в том числе и Олега Сенцова. Она также добавили, что на Ямале её должен встретить региональный омбудсмен. По словам Денисовой, Татьяна Москалькова в это время может в Киеве встретиться с заключённым Кириллом Вышинским – главредом РИА Новости-Украина.

Обновлено 19:13. На своей старнице в ФБ Людмила Денисова опубликовала обращение к Татьяне Москальковой, в котором она выражет обеспокоенность в связи с отсутствием информации о остосянии здоровья голодающих украинских заключённых, в том числе и Олега Сенцова.

Напомним, Людмила Денисова приезжала в Лабытнанги 15 июня 2018 года, однако в колонию её не пустили. Позднее агентству «Новый День» в аппарате российского омбудсмена пояснили, что г-жа Денисова действовала не в соответствии с утверждённым графиком, поэтому визит её был сорван.

Во вторник, 19 июня, состоялась ещё одна встреча между двумя уполномоченными. По информации аппарата Татьяны Москальковой, участники обговорили график посещений осужденных. Однако раскрыть предполагаемые даты и условия визита Денисовой на Ямал в аппарате омбудсмена отказались.

Агентству «Новый День» в аппарате уполномоченного по правам человека в России пояснили, что сначала нужно согласовать все формальности и получить документы от системы ФСИН и пенитенциарной системы Украины.

Как рассказал во вторник, 19 июня агентству «Новый День» уполномоченный по правам человека на Ямале Анатолий Сак, пока о повторном визите в Салехард Людмилы Денисовой ему ничего не известно. Он пояснил, что пару дней назад посещал в колонии Олега Сенцова.

«Мы разговаривали. Он сказал, что ему ничего не нужно, что у него всё в порядке. Состояние его по-прежнему удовлетворительное. На тот момент он ещё не прекратил голодовку. Я предложил ему завершить акцию протеста. Он ничего не ответил», – сказал г-н Сак. Он также добавил, что в случае достижения компромисса на федеральном уровне он организует посещение колонии в Лабытнанги г-жой Денисовой.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 19.06.18

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