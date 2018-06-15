В аппарате российского омбудсмена объяснили, почему украинского коллегу не пустили в ямальскую колонию к Сенцову

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила об отсутствии помощи со стороны российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Г-жа Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла на Ямал и пытается добиться встречи с осужденным украинским режиссёром Олегом Сенцовым. Он отбывает наказание в колонии Лабытнанги и месяц назад объявил голодовку.

Людмила Денисова в Лабытнанги уже встретилась с руководством колонии и управления ФСИН. Но к заключенному её не пустили. «Руководство колонии категорически отказало во встрече с Олегом Сенцовым. О состоянии его здоровья информацию не предоставляют, а переговоры с Татьяной Москалькова не принесли результата», – написала на своей странице в «Фэйсбук» Людмила Денисова.

Получить комментарии управления ФСИН Ямала не удалось – там предложили сделать запрос в центральный аппарат ФСИН в Москве. Там не берут трубку. Телефон уполномоченного по правам человека в ЯНАО Анатолия Сака не доступен.

Между тем в аппарате российского омбудсмена Татьяны Москальковой агентству «Новый День» сообщили, что г-жа Денисова нарушила договорённости, которые были между двумя правозащитниками.

«После разговора Путина и Порошенко Москалькова и Денисова составили дорожную карту со списком заключённых, которых будут навещать в России и в Украине. Всего 34 человека с той и другой стороны. Первым в списке был не Олег Сенцов, это был осужденный в Омске – туда они должны были лететь в субботу, 16 июня, – рассказал сотрудник аппарата омбудсмена агентству. – Более того, на пятницу была запланирована встреча Денисовой с известной правозащитницей Людмилой Алексеевой. Но вместо этого Денисова решила самостоятельно отправиться в Салехард. Мы об этом узнали из украинских СМИ, то есть нам она не рассказала о смене намерений. Сегодня с Ямала Людмила Денисова весь день звонила Татьяне Москальковой, но у российского омбудсмена плотный график в Екатеринбурге. Мы ничего не можем сделать, тем более, что планы дорожной карты были совсем другими».

Получить комментарии г-жи Москальковой не удалось – она находится на матче ЧМ в Екатеринбурге, где играют команды Египета и Уругвая, сообщили в аппарате.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 15.06.18

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