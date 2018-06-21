Опубликованы медицинские документы о состоянии голодающего украинского режиссёра Олега Сенцова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала подробную информацию о состоянии здоровья голодающего в ямальской колонии украинского режиссёра Олега Сенцова. На сайте омбудсмена появилось множество медсправок, в которых есть результаты осмотра всех специалистов и результаты проведения анализов – крови, мочи, ЭКГ (имеются на сайте омбудсмена и в распоряжении агентства). Согласно пояснениям к документации, эти справки направлены в адрес уполномоченного по правам человека в Украине Людмилы Денисовой.

Справки датированы разными числами.

Ранее г-жа Денисова выражала обеспокоенность в связи с тем, что у неё нет полной информации о состоянии Олега Сенцова, который отбывает наказание в Лабытнанги. Напомним, заключённый голодает уже 38 дней, обещая начать приём пищи в момент освобождения всех украинских политических заключённых в России. Врачи ФСИН проводят ему поддерживающую терапию – питание он получает в виде капельниц.

Согласно медицинским документам, опубликованным г-жой Москальковой, состояние Сенцова характеризуется как относительно удовлетворительное. Психических расстройств у него не выявлено. Масса тела снизилась с 84 до 76 кг по данным на начало июня 2018 года.

«Медицинских показаний для принудительного кормления не имеется», – говорится в справке, которая подписана врачом ямальского ФСИН г-ном Шарошкиным. Справка составлена 20 июня 2018 года.

Отметим, утром 21 июня омбудсмен ЯНАО Анатолий Сак сообщил агентству «Новый День» о том, что в ямальском управлении ФСИН работала бригада федеральной службы исполнения наказаний из Москвы. Они выразили желание осмотреть г-на Сенцова. Но тот не нашёл причины для встречи и заявил ямальскому уполномоченному по правам человека, что его устраивает работа медиков ФСИН Ямала. Пока неясно, состоялась ли в итоге встреча врачей ФСИН и Олега Сенцова.

Украинский омбудсмен Татьяна Москалькова добивается встречи с Олегом Сенцовым в Лабытнанги. Она уже приезжала на Ямал, но её не пустили в колонию. По версии российского омбудсмена, Денисова прибыла в Лабытнанги, не учитывая достигнутые договорённости.

Напомним, украинский режиссёр Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. Его обвинили в связях с членами организации «Правый сектор» (запрещено на территории РФ– прим.ред), которая занималась террористической деятельностью.

Управление ФСИН Ямала 21 июня 2018 года опубликовало официальную информацию о состоянии Олега Сенцова. Приводим её полностью: «Осужденный Сенцов О.Г., добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. Ежедневно он осматривается медработниками учреждения, проводятся клинико-лабораторные исследования. Ему назначенаи проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма и недопущение развития осложнений. Фактов отказа Сенцова О.Г. от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано» – говорится в информации на сайте управления.

Салехард, служба информации

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