Олег Сенцов отказался от встречи с московскими медиками и ждёт адвоката

Заключённый украинский режиссёр Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии в Лабытнанги, чувствует себя нормально и по-прежнему не имеет замечаний к условиям содержания. Об этом сообщил в беседе с агентством «Новый День» уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак. Он 20 июня побывал в колонии, где отбывает наказание г-н Сенцов.

Отметим, к Олегу Сенцову приковано внимание всего мирового сообщества. Украинский режиссёр в мае 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политических заключённых. Он до сих пор отказывается от пищи – врачи исправительного учреждения проводят поддерживающую терапию, ставят капельницы с питательным раствором.

«Состояние Олега Сенцова нормальное. Сейчас в ямальском управлении ФСИН работает комиссия из Москвы, из федерального управления. Врачи из Москвы выразили желание встретиться с Олегом Сенцовым. Но мне он сказал, что его вполне устраивает работа местной медслужбы и с комиссией он встречаться не желает. Никаких вопросов к условиям содержания у него нет, его права соблюдаются, он может выходить на улицу. У нас состоялась беседа, тон её был вполне доброжелательный», – сказал Анатолий Сак. Он добавил, что через несколько дней уйдёт в отпуск и дальнейшие мероприятия (если будут ещё визиты в колонию) будет обеспечивать его аппарат.

Ранее два омбудсмена – российский и украинский – Татьяна Москалькова и Людмила Денисова – договорились о посещении российский и украинских заключённых. Был составлен список осужденных. Однако случилось недопонимание: Людмила Денисова прибыла в Лабытнанги, но в колонию её не пустили. Как сообщили агентству «Новый День» в аппарате российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, г-жа Денисова приняла решение ехать на Ямал самостоятельно, оно не было согласовано с российской стороной и службой исполнения наказаний. Приедет ли второй раз г-жа Денисова на Ямал, пока непонятно, ранее она говорила о том, что это возможно. Однако известно, что Денисова встретилась с адвокатом Олега Сенцова и он едет в Лабытнанги 21 июня 2018 года.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.06.18

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