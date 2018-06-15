Украинскому омбудсмену на Ямале не разрешили встретиться с заключённым Сенцовым ВИДЕО

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в Салехард 15 июня 2018 года. Она намерена провести встречу с осужденным украинским режиссёром Олегом Сенцовым, который содержится в колонии города Лабытнанги. Она записала видео у ворот колонии. В записи правозащитница говорит, что поговорила с руководством колонии и руководителем управления ФСИН, но с Сенцовым ей встретиться не разрешили. Причину не назвали.

«Прибыли в Салехард. Этот город в 22 км от Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда», – говорится в её публикации в соцсети «Фэйсбук» (перевод с украинского языка).

Олег Сенцов объявил голодовку в колонии с требованием освободить всех политических заключенных Украины.

Визит г-жи денисовой на Ямал случился после телефонного разговора между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным. «Достигнута договорённость о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских – в России», – говорилось на сайте Кремля.

Ранее с г-ном Сенцовым разговаривала известная российская телеведущая Ксения Собчак. Она сообщила, что у него выпадают зубы. В пресс-службе ФСИН Ямала в беседе с агентством «Новый День» не стали подтверждать эти данные, там сообщали, что не могут раскрывать персональные сведения о состоянии здоровья заключенного.

Вместе с этим 9 июня в пресс-службе ФСИН сообщали, что Сенцов находится под постоянным наблюдением врачей. «8.06.2018 года проведен очередной консилиум врачей-специалистов ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница», – рассказывали в управлении службы исполнения наказаний.

Лабытнанги, служба информации

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