Путин и Порошенко договорились об обмене визитами омбудсменов

Киев инициировал телефонные переговоры с российским президентом, находящимся в Китае с визитом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Путин и Порошенко провели разговор, во время которого глава России потребовал освободить российских журналистов, арестованных на Украине.

В свою очередь Порошенко напомнил об осужденных российскими судами преступниках, которых назвал «украинскими политическими узниками», и выразил обеспокоенность за их здоровье, в связи с объявленной Сенцовым и Кольченко голодовкой.

Результатом беседы стало обоюдное согласие на взаимное посещение стран уполномоченными по правам человека.

Также сообщается, что во время разговора обсуждалась ситуация в Донбассе.

Как уже сообщал «Новый День», в мае сотрудники СБУ провели обыски у журналистов РИА «Новости Украина». Руководитель портала Кирилл Вышинский был задержан. Его обвиняют в государственной измене, так как он якобы получал деньги от РФ на ведение подрывной деятельности против Украины.

В России арест Вышинского резко осудили, Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Руководитель портала заявил о своем выходе из украинского гражданства, и подчеркнул, что считает себя исключительно гражданином России.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 09.06.18

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