В МВД Украины признали: нападение СБУ на журналистов – это политическая расправа

СБУ напало на российских журналистов, чтобы вызволить украинского шпиона. Об этом заявил спикер МВД Украины Артем Шевченко.

Как уже сообщал «Новый День», 15 мая сотрудники СБУ провели в Киеве обыски дома у журналистов и в офис РИА «Новости Украина». Издание обвинили в участии в гибридной войне против «Незалежной». Руководитель портала Кирилл Вышинский задержан и этапирован в Херсон – его дело ведет прокуратура несуществующей Автономной республики Крым.

Вышинского обвинили в государственной измене, а также в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что руководитель РИА «Новости Украина» ежемесячно получал из РФ 53 тысячи евро только на ведение подрывной деятельности.

Однако позже выяснилось, что главная вина портала – непатриотичное освещение событий на Украине: «Простые логические конструкции манипулятивного пропагандистского зрадофильства: применили силу – плохая полиция издевается над гражданами; к ним самим применяют силу – мальчики для битья; а, тем временем, кровь заливает наши города и села – украинцы везде сами берутся за ножи. Тотальное разочарование, откровенная ложь, развешивание ярлыков, манипуляция и пересмыкивание – эти «стандарты» Вышинский впитал от своего учителя вражеского пропагандиста Дмитрия Киселева во время работы того на ICTV, – заявил Шевченко, отметив, что лично наблюдал, как Киселев вербует Вышинского ( нынешний спикер МВД Украины тоже работал на ICTV в бытность там Киселева).

«Сам видел и столько лет молчал?» – отреагировали украинцы. Другие обвинили Шевченко в манипуляциях и подмене понятий, а третьи отметили, что от таких представителей власти стране больше вреда, чем пользы: «Надо сказать, даже российские коллеги Артема в деле Сущенко действовали умнее – в отличие от него им хватило мозгов не афишировать свою личную заинтересованность в деле и политически мотивированный интерес, – комментируют заявление Шевченко в украинских соцсетях . – «Специалист по коммуникациям»… Теперь Артем Шевченко сможет с лекциями ездить, как одним дурацким постом превратить дело о госизмене в политическую расправу – даже там, где на самом деле, никакой политической расправы нет».

Многие же просто издеваются: «Когда вы уже посадите Машу и Медведя? Эти матёрые пропагандисты Кремля несут свою вражескую идеологию нашим детям с ранних лет! И волков тоже не забудьте. Эти москальские выродки тягают за собой советскую скорую помощь, пропагандируя этим, коммунистический образ жизни».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.05.18

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