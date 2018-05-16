Захарова рассказала украинским силовикам, где искать измену

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «абсолютным беспределом» ситуацию с арестами и депортацией российских журналистов на Украине.

Как передает РИА «Новый День», российское внешнеполитическое ведомства выразило крайний протест в связи с обысками и задержаниями сотрудников РИА «Новости Украина».

«Выражаем возмущение грубым нарушением прав российских журналистов и в очередной раз призываем Украину прекратить правовой произвол в отношении представителей журналистского сообщества под надуманным предлогом борьбы с пропагандой», – заявила Захарова в ходе сегодняшнего брифинга в Керчи, отметив, что «используются все меры» для скорейшего освобождения российского журналиста.

По ее мнению, журналистика на Украине переживает глубокий кризис, журналистов, выражающих альтернативную официальной точку зрения, преследуют, угрожают физической расправой.

«После депортации журналисток Первого канала, которые готовили репортаж о праздновании 9 Мая на Украине, их персональные данные незамедлительно появились на скандально известном сайте «Миротворец», – напомнила Захарова.

По ее словам, не церемонятся и с представителями западной журналистики, имеющим иной взгляд на происходящее в стране. Захарова рассказала о чешском репортере, которому запретили въезд в «Незалежную» сроком на пять лет за намерение сделать материал об одесской трагедии.

При этом официальный представитель МИД РФ отметила нулевую реакцию Запада на происходящее на Украине.

«А если аналогичные действия будут предприняты в отношении американских, французских журналистов, будут такие же вялые заявления?», – задалась вопросом Захарова.

Она отметила и «избирательную позицию представителя ОБСЕ», который выразил осуждение действий украинских радикалов в адрес украинского телеканала «Интер», но никак не отреагировал на арест и обыски российских журналистов.

Что касается обвинений в госизмене сотрудников агентства «РИА Новости Украина», якобы найденных у них российских паспортах и наградах, то Захарова посоветовала сотрудникам СБУ провести аналогичные обыски у украинских политиков.

«Я советую поискать у членов своего правительства гринкарты, награды и паспорта других государств, иностранную валюту», – заявила Захарова, выразив уверенность, что для пересчета найденных денег не хватит места.

Как уже сообщал «Новый День», накануне сотрудники службы безопасности Украины явились в киевский офис информагентства. После этого сотрудники издания перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что около своего дома был задержан сотрудник РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский. А в корреспондента издания Людмилы Лысенко провели обыски. Журналистку вызвали на допрос – она должна явиться в СБУ 18 мая.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 16.05.18

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