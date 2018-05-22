Многоходовочка: МИД Украины объяснило, зачем разгромили РИА «Новости Украина»

Министерство иностранных дел Украины объяснило, зачем СБУ понадобилось громить редакцию РИА «Новости Украина» и обвинять руководителя издания Кирилла Вышинского в государственной измене.

Как уже сообщал «Новый День», 15 мая сотрудники СБУ провели в Киеве обыски дома у журналистов и в офис РИА «Новости Украина». Издание обвинили в участии в гибридной войне против «Незалежной». Руководитель портала Кирилл Вышинский задержан и этапирован в Херсон – его дело ведет прокуратура несуществующей Автономной республики Крым.

Вышинского обвинили в государственной измене, а также в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что руководитель РИА «Новости Украина» ежемесячно получал из РФ 53 тысячи евро только на ведение подрывной деятельности. Пресс-секретарь МИД «Незалежной» Марьяна Беца, что министерство иностранных дел Украины рассматривает возможность обмена Вышинского на осужденного в России Олега Сенцова. Раскрывать детали она отказалась.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителей Симферополя – Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно. Украинцев признали виновными в организации террористического сообщества, подготовку к совершению терактов возле Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе в 2014 году, а также поджогов офисов общественной организации «Русская община Крыма» и партии «Единая Россия». В начале апреля заявлялось, что Сенцова и еще несколько человек Украина собирается обменять на 20 россиян.

14 мая Сенцов, отбывающий наказание в колонии Лабытнанги на Ямале, объявил голодовку, требуя освободить «всех украинских политзаключённых, находящихся на территории РФ».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.05.18

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