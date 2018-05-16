В колонии на Ямале голодает украинский режиссёр

Украинский режиссёр Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии Лабытнанги на Ямале, объявил голодовку. Отказаться от пищи он решил с 14 мая 2018 года. Осужденный сообщил, что условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключённых, находящихся на территории РФ. Записка содержащегося под стражей, где он объясняет мотивы голодовки, опубликована в телеграмм-канале Павла Чикова – руководителя международной правозащитной группы «Агора».

Г-на Сенцова осудили в 2015 году в Ростове-на-Дону. Приговором ему назначено 20 лет в колонии строгого режима. Он был признан виновным в создании на территории полуострова Крым террористического сообщества.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 16.05.18

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