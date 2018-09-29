ФСИН опубликовала фото Сенцова в больнице Ямала (ФОТО)

Голодающего заключённого Олега Сенцова, который отбывает наказание в колонии на Ямале, обследовали в больнице Лабытнанги. Об этом сообщили 28 сентября в управлении ФСИН Ямала.

Ведомство разместило фото г-на Сенцова в лечебном учреждении. «Олегу Сенцову выполнены дополнительные исследования. Свои рекомендации дали врачи-специалисты. Заключённому проведена коррекция лечения», – говорится в сообщении ФСИН.

Олег Сенцов голодает с 14 мая 2018 года. Он принимает питательные смеси вместо пищи и находится под наблюдением врачей. Ранее в управлении ФСИН Ямала рассказывали, что на медицинское обеспечение осужденного украинского режиссёра тратят 1100 рублей в сутки.

Отказ от еды Олег Сенцов объявил в качестве протеста с требованием выпустить всех украинских заключённых из российских тюрем. За его судьбой в связи с политической обстановкой внимательно следят не только в России и на Украине, но и во всём мире.

Олег Сенцов был признан виновным в создании на территории полуострова Крым террористического сообщества в 2015 году.

фото – ФСИН ЯНАО

Лабытнанги, служба информации

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