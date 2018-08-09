Голодающему Сенцову устроили фотоссессию в колонии на Ямале (ФОТО из заключения)

Голодающего заключённого Олега Сенцова сфотографировали в колонии Лабытнанги, чтобы доказать украинской стороне, что он не находится при смерти. Это поручение руководства ФСИН России, рассказали в аппарате российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Уполномоченный передаст снимок украинской коллеге Людмиле Денисовой и таким образом попробует убедить её в том, что г-н Сенцов не прикован к кровати и жив. Кроме того, тюремных медиков попросят направить в адрес Москальковой медицинское заключение о состоянии здоровья голодающего осуждённого.

Обновлено в 19:57. Фотографии уже получены Татьяной Москальковой.

Ранее сестра Сенцова написала, что заключённый предчувствует смерть. Некоторое время назад Татьяна Москалькова уже публиковала скрин беседы с Сенцовым по видеосвязи, на котором видно лицо осуждённого, правда, очень размыто.

Украинский режиссёр Сенцов голодает в колонии на Ямале уже более двух месяцев, требуя освободить политических заключенных из российских тюрем. Сам он в 2015 году был признан виновным в подготовке терактов.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 09.08.18

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