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Воскресенье, 12 августа 2018, 14:01 мск

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«Это возмутительно!»: ФСИН вернула Сенцова на Ямал

Российскую журналистку, сообщившую накануне о вылете Олега Сенцова на самолёте из Салехарда, затравили в Фейсбуке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром СМИ распространили опровержение от российской службы исполнения наказаний.

«Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности», – цитирует РИА Новости пресс-службу управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сама журналистка Виктория Ивлева, следящая за делом Сенцова, попыталась оправдаться, сообщив: «Меня мой источник не обманул, а вот его вполне могли...».

Однако подобное объяснение не устроило её коллег по «либеральному цеху». Журналистка подверглась нападкам. По общему мнению, из-за её «эмоциональной несдержанности» оказались дискредитированы источники так называемых правозащитников в пенитенциарной системе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.08.18

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© 2018, РИА «Новый День»

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