Надоело голодать: Сенцов сел на самолёт и покинул Ямал

Самолёт с Олегом Сенцовым на борту вылетел из Салехарда.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила в своём профиле в Фейсбуке российская журналистка Виктория Ивлева.

«Сенцов, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка – Киев. Всё!», – написала Ивлева.

Все украинские «политические заключённые», ради которых осуждённый за терроризм Сенцов объявил голодовку «до победного конца» на зоне в Лабытнанги, остались на своих местах.

Продолжит ли Сенцов голодовку в Киеве или в другом месте – не сообщается.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.08.18

Власти РФ ничего не знают о судьбе моряков захваченного в Херсоне российского судна. / Вайкуле: Мы, европейцы, в Крым не ездим. / Один дома: экс-премьер Крыма и близкий друг Кучмы подвергся жёсткой экспроприации в Симферополе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»