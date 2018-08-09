Похудевшего Сенцова предлагают откормить в Крыму

Правозащитники требуют возврата осужденного за подготовку терактов в Крыму Олега Сенцова на территорию полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правозащитной организации «Агора сослались на решение Европейского суда по правам человека и предложили перевести Сенцова в гражданскую больницу Крыма. О содействии в переводе организация попросила уполномоченного России при ЕСПЧ Михаила Гальперина.

Один из рассматриваемых вариантов – клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки в Симферополе. Правозащитники считают, что Сенцову, который еще в мае объявил голодовку, в учреждении обеспечат «необходимый уход». Кроме того, в столице Крыма есть врач, у которого есть доступ к истории болезни осужденного.

Между тем, представители уполномоченного по правам человека в России заявляют, что квалифицированную медицинскую помощь Сенцову вполне могут оказать и местные ямальские врачи.

Готовность оказать экстренную помощь на месте, без перевода в Крым, подтвердили и региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы в 2015 году. В мае 2018 года он объявил голодовку, потребовав освободить из тюрем России ряд заключенных, назвав их «политическими». Накануне сестра осужденного Наталья Каплан и его защитник Дмитрий Динзе заявили о критически ухудшившемся состоянии здоровья Сенцова.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 09.08.18

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