ФСИН отрицает, что Сенцову стало хуже из-за жары в Лабытнанги

Управление ФСИН Ямала отреагировало на заявление адвоката голодающего в колонии Олега Сенцова – защитник заявил, что находящемуся в заключении стало хуже. В том числе и в связи с тем, что г-н Сенцов плохо переносит жару, установившуюся в Лабытнанги. Врачи службы исполнения наказаний Ямала опровергают эти сведения.

Адвокат Дмитрий Динзе накануне сообщил изданию «Громадське», что у Олега Сенцова понизился гемоглобин и началась анемия. У заключённого также возникли проблемы с сердцем из-за тёплой погоды. Адвокат также заявил, что планов прекращать голодовку у его подзащитного нет. Защитник выступил против перевода осужденного в гражданскую больницу, поскольку «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее, может лишь навредить ему», переводит беседу «Интерфакс».

Как говорится в информации пресс-службы ФСИН Ямала, каждый день Сенцова осматривают тюремные врачи, а также за состоянием его здоровья следят медики Лабытнангской городской больницы. Консилиум изучал состояние осужденного 27 июля 2018 года. А 6 августа Сенцова обследовали лабораторно. «Ухудшения состояния здоровья и лабораторных показателей не установлено», – говорится в резюме управления ФСИН.

Там добавили, что голодающий режиссёр не отказывается от поддерживающей терапии и медпомощи. Ранее сообщалось, что его здоровье поддерживают с помощью питательных смесей.

Олег Сенцов начал голодовку в мае 2018 года с требованием отпустить из российских колоний всех политических заключённых Украины. Украинский омбудсмен пока безуспешно пытается добиться свидания с ним в колонии Лабытнанги. Но зато к заключённому приезжала российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, она также предоставляла фото заключённого – скрин из беседы по видеосвязи. 4 августа Сенцова посетил священник.

Олег Сенцов был осужден в 2015 году. Его признали виновным в создании террористического сообщества и руководстве им, в двух терактах и приготовлении ещё одного теракта. Также суд согласился со следствием в том, что Сенцов совершил покушение на приобретение взрывных устройств, незаконно хранил оружие и боеприпасы.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 07.08.18

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