Голодающий на Ямале Сенцов пережил кризис и согласился на условия администрации колонии

У голодающего в ямальской колонии украинского режиссёра Олега Сенцова, осужденного за терроризм, появились проблемы с сердцем, он также стал путаться в датах. В связи с ухудшением состояния он частично согласился на условия администрации колонии и принимает питательную смесь. Об этом адвокат осужденного Дмитрий Динзе сообщил украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, которая описала ситуацию на своей странице в «Фэйсбук» 19 июля 2018 года.

«Он (адвокат – прим.ред.) сообщил, что состояние здоровья Олега намного хуже. Он практически не ориентируется в датах и спрашивает адвоката, который сегодня день», – пишет уполномоченный по правам человека Украины. Она добавляет, что у заключённого был второй кризис после свидания с сестрой, тогда его перевели из колонии в больницу и собирались накормить силой. Он отказался, но пошёл на компромисс, и ест «3-4 ложки питательной смеси в день», – написала Денисова. Денисова призывает представителей международных организаций по защите прав человека побывать в колонии на Ямале. «Я обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Раада аль Хусейну, генсекретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович», – написала г-жа Денисова.

Олег Сенцов был осужден в 2015 году, его признали виновным в приготовлении теракта. Суд также установил, что он был связан с запрещённой на территории РФ организацией. Г-н Сенцов голодает в ямальской колонии уже около 60 дней, требуя, чтобы из всех тюрем РФ освободили политических заключённых с Украины. За ситуацией наблюдают и Россия, и Украина, и международные организации.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 19.07.18

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