Заключённого на Ямале Сенцова, который прекратил голодать, консультируют лучшие диетологи

Для заключённого украинского режиссёра Олега Сенцова, отбывающего наказание в ямальской колонии, разработают меню. Оно будет включать в себя все необходимые вещества, чтобы осуждённый мог безболезненно выйти из режима голодовки. Об этом сообщают в федеральной службе исполнения наказаний. О том, что г-н Сенцов начал принимать пищу, стало известно от замначальника ФСИН России Валерия Максименко 5 октября 2018 года.

«Осужденный Олег Сенцов письменно согласился на приём пищи. Проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню», – говорится в сообщении ведомства.

Осужденный объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием отпустить всех украинских политических заключенных из российских тюрем. Его жизнь поддерживали питательные смеси и растворы.

Олег Сенцов был осужден в 2015 году за подготовку терактов в Крыму.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 05.10.18

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