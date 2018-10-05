Осужденный за теракт режиссёр Сенцов прекратил голодовку в ямальской колонии

Заключённый в ямальской колонии украинский режиссёр Олег Сенцов прекратил голодовку. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на сотрудника ФСИН России в пятницу, 5 октября.

«За время голодовки Олег Сенцов потерял 12 кг. Его несколько раз вывозили в гражданскую больницу. Я благодарю медиков (персонал тюремной и гражданских больниц), благодарю адвоката Сенцова за то, что помогли ему выбрать жизнь. Голодовка официально прекращена. Олег Сенцов принимает пищу. Пока это диетические питание, потому что большая нагрузка на организм может быть опасна для здоровья», – сказал задиректора ФСИН России генерал-лейтенант Валерий Максименко в беседе с «Московским комсомольцем».

В пресс-службе ФСИН Ямала в ответ на вопрос агентства «Новый День» переспросили, кто именно сообщил о прекращении голодовки, потом попросили прислать запрос и положили трубку.

Олег Сенцов, осужденный за подготовку теракта, отказался от пищи 14 мая 2018 года, требуя освободить всех политических заключённых Украины из российских тюрем. Периодически служба исполнения наказаний отчитывалась о его состоянии здоровья, даже публиковала фото его в больнице. Его навещала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, а также его сестра. Он не ел, но принимал питательные смеси, ему также делали капельницы, чтобы он не умер.

Олег Сенцов был приговорён в 2015 году к 20 годам лишения свободы.

Салехард, служба информации

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