Ямальский омбудсмен изменил заявление о прекращении голодовки заключённым Сенцовым

Ямальский омбудсмен Анатолий Сак опроверг информацию о том, что заключённый в ямальской колонии украинский режиссёр Олег Сенцов прекратил голодовку. Позднее он скорректировал своё заявление, объяснив, что не владел информацией на момент разговора с журналистами. ФСИН ещё 5 октября заявил, что Олег Сенцов выходит из голодовки и для него будут разрабатывать специальное меню.

Откорректировано в 15:08 9.10.2018. Сначала в СМИ появилось сообщение со ссылкой на г-на Сака, что информация о прекращении голодовки Олегом Сенцовым является недостоверной. «Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало», – отметил Сак в беседе с агентством ТАСС 9 октября 2018 года.

Однако позднее Анатолий Сак пояснил агентству «Новый День», что был не в курсе изменений в жизни заключённного Олега Сенцова, так как только прибыл из командировки и не успел ознакомиться с информацией о нём. В этот момент поступил звонок от журналистов – отсюда неверная информация. «5 октября вечером Сенцов обратился с письменным заявлением к начальнику ИК-8 о том, что с 6 октября начинает приём пищи. Сейчас он питается под наблюдением медицинского персонала, так как ему необходима дозировка в питании», – озвучил новые данные уполномоченный по правам человека «Новому Дню».

Украинский омбудсмен Людмила Денисова написала на своей странице в соцсети «Фэйсбук» 5 октября: «Олег Сенцов прекратил голодовку. Это значит, что он в критическом состоянии, практически на пределе». Ранее «Новая газета» публиковала обращение Сенцова, переданное через адвоката, в котором он объясняет причину остановки голодовки: это угроза насильственного кормления.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 09.10.18

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