Сенцов быстро поправился и восстановил вес

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили о нормализации состояния здоровья осужденного за подготовку терактов в Крыму Олега Сенцова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после прекращения голодовки Сенцов почти восстановил свой обычный вес, следуя рекомендациям врачей.

По данным замглавы ФСИН Валерия Максименко, осужденный набрал до 10 килограммов за три с небольшим недели.

«Он принимает обычную пищу с учетом ранее данных рекомендаций врачей-специалистов и продолжает находиться под наблюдением медицинских работников», – цитирует «Интерфакс» Максименко.

По данным замглавы ФСИН, Сенцов занимается творческой деятельностью, пишет книги и пьесу, при этом поддерживая контакты с деятелями искусства и обсуждая с ними возможность постановки написанного.

Напомним, Сенцов был осужден за подготовку терактов в Крыму в 2015 году. Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы. В мае Сенцов объявил голодовку, требуя отпустить украинцев, якобы незаконно осужденных в РФ. В октябре, признав, что цель голодовки так и не была достигнута, Сенцов снова начал принимать пищу.

Москва, Леонид Маковецкий

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