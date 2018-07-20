Появилось первое фото заключенного Сенцова в колонии на Ямале

Появилось первое фото заключённого Олега Сенцова в колонии Лабытнанги на Ямале. Его опубликовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова в пятницу, 20 июля 2018 года. Сегодня она поговорила с осужденным за терроризм украинским режиссёром по видеоконференцсвязи, сообщает агентство «Новый День».

Разговор состоялся после того, как украинский омбудсмен Людмила Денисова сделала заявление об ухудшении состояния здоровья Олега Сенцова. Она написала, что он пережил кризис, имеет проблемы с сердцем и начал путаться в датах. Татьяна Москалькова во время видеобеседы с заключённым обсудила это заявление. Она рассказала, что разговор длился около 30 минут.

«Олег рассказал, что ведёт электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека, – уточнила уполномоченный Москалькова. – Прошу средства массовой информации как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски».

Татьяна Москалькова сказала, что готова оказать Сенцову любую помощь. Ранее Москалькова посещала Ямал и колонию, где отбывает срок г-н Сенцов. Она делала заявление по итогам встречи с ним.

Олег Сенцов осужден на 20 лет за подготовку терактов. Он объявил голодовку около двух месяцев назад с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключённых. Пока его протест ни к чему не привёл. За его состоянием следят не только российские и украинские жители, но и международные наблюдатели. Его здоровье поддерживают с посощью питательных смесей.

Лабытнанги, служба информации

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