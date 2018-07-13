Мать Сенцова обратилась к Путину с просьбой о помиловании

Мать осужденного за терроризм крымчанина Олега Сенцова, которого на Украине считают «политзаключенным», попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Людмила Сенцова, живущая в Крыму, обратилась к президенту с ходатайством, которое опубликовал сайт «Эхо Москвы» в день рождения заключенного.

В тексте обращения Сенцова отмечает, что ее сын не является убийцей и якобы невиновен в организации террористического сообщества. Мать осужденного также рассказала Путину о детях Сенцова, один из которых страдает аутизмом, и просит президента России «проявить милосердие». Ходатайство, судя по дате, указанной в обращении, было написано 22 июня.

Отметим, что в начале июня Людмила Сенцова, вместе с матерью другого осужденного за терроризм крымчанина – Александра Кольченко, записали видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко, в котором попросили его «не бросать» их детей в российских тюрьмах. Тогда Сенцова скептически отнеслась к идее обратиться к Путину, посчитав, что ее сын не одобрил бы такого шага.

Напомним, Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы в августе 2015 года. Он отбывает срок в колонии строгого режима Лабытнанги (Ямал). Другого фигуранта дела по подготовке терактов в Крыму – Кольченко, наказали лишением свободы на срок 10 лет, также с отбыванием срока в колонии строгого режима. Участники группы планировали устроить подрывы в Симферополе.

В мае этого года, Сенцов объявил о голодовке, требуя освобождения всех осужденных за преступные действия против российского государства. Его акция породила множество слухов на Украине, а также предположений, что якобы Сенцов уже давно мертв. Эти слухи опровергла двоюродная сестра Сенцова – Наталья Каплан, посетившая его в колонии. Она посетовала на финансовые трудности, возникшие после ареста брата, и попросила не беспокоить ее с обвинениями «в пиаре на Олеге».

Напомним, по словам бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, Сенцов как активный сторонник «Майдана» снимал издевательства над крымчанами в 2014 году под Корсунью.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.07.18

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