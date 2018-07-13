Источник: Путин выпустит Сенцова до встречи с Трампом под финал мундиаля

На Украине озвучили примерные сроки освобождения осужденного за терроризм крымчанина Олега Сенцова из колонии строгого режима Лабытнанги (Ямал).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», адвокат заключенного Дитрий Динзе допускает, что указ о помиловании Сенцова может быть подписан в ближайшее время.

«Если пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что рассмотрят (ходатайство о помиловании), то я думаю, могут и за неделю все решить», – цитирует «ВВС Украина» адвоката.

Напомним, за подготовку терактов в Крыму Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы. На Украине его считают «политзаключенным». С ходатайством о помиловании к президенту России Владимиру Путину обратилась мать осужденного – Людмила Сенцова, попросив главу страны «проявить милосердие».

В Кремле официально допустили возможность освобождения Сенцова: Песков заверил, что ходатайство будет рассмотрено, но не стал называть конкретных сроков. При этом он подчеркнул, что об обращении Людмилы Сенцовой в Кремле узнали из публикаций СМИ.

Между тем, источник в администрации президента предполагает, что помилование Сенцова может произойти до встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, назначенной на 16 июля, в рамках саммита двух стран.

В окружении Кремля считают, что такое решение станет противодействием информационной кампании стран ЕС по «очернению» России и созданию мифов о якобы тоталитарном государстве, которая усилилась накануне саммита. По мнению источника, в ЕС решение об освобождении Сенцова воспримут с позитивом, а ситуация, вызванная опасением, что США могут наладить отношения с Россией не в пользу европейских стран, будет сглажена. Что в целом предоставит серьезные «политические козыри» Владимиру Путину перед встречей с Трампом.

Другой резон, по словам собеседника издания, состоит в следующем: «В Кремле решили, что таким образом удастся скинуть большую политическую обузу в виде Сенцова, не проявив при этом политической слабости под международным давлением, а наоборот – выказав царское великодушие по просьбе безутешной матери после грандиозно проведенного мундиаля. Как и подобает «руководству великой державы»», – рассказал источник.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 13.07.18

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