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Вторник, 10 июля 2018, 17:32 мск

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Сестра Сенцова, побывавшая на Ямале, сделала эмоциональное заявление

фото – личная страница Натальи Каплан

Сестра заключённого украинского режиссёра Олега Сенцова, которая посещала его в колонии в Лабытнанги, написала открытое письмо всем, кто не верит, что осужденнный жив. Она также отвечает недоброжелателям, которые обвиняют её в пиаре. Пост Наталья Каплан опубликовала на своей странице в Фэйсбук. Девушка признаётся, что сильно устала от отсутствия личной жизни из-за дела Олега Сенцова и что потеряла много денег. Письмо содержит эмоциональную ненормативную лексику.

«Те, кто верит: Олег Сенцов жив, продолжает голодовку. Он борется, хотя ему это очень тяжело, он вымотан. Интересно, где он берет столько сил, ответа у меня нет. У меня нет фото или видео Олега. Перед свиданием отбирают все и заставляют подписать бумагу, что аудио и/или видеосъемка карается лишением свободы», – поясняет Наталья Каплан.

Она также рассказала, что на свидании с Олегом Сенцовым речь шла не только о политике. «Для многих он герой и что-то вроде идола. Это печально, на самом-то деле. Он просто человек. Мы почти полчаса говорили только о собаках. Мы оба за это время потеряли наших любимых лабрадоров, Грину и Гурда, у него белый, у меня – черный, у него – девочка, а у меня – мальчик. Это важно для нас, но не для посторонних», – пишет родственница заключённого Олега Сенцова.

Она отрицает, что адвокаты занимаются ерундой (аналог нецензурного слова). «Олег осужден по статье терроризм, а это исключает условно-досрочное освобождение или амнистию. Остается только помилование, и мы к этому готовы, все зависит исключительно от политического решения вопроса, а помилование – только способ все узаконить», – объясняет автор публикации.

В конце девушка признаётся, что ей не хватает денег. «Финансовые вопросы и мой пиар на Олеге. Я очень жду, когда Олег выйдет. Да, у меня шкурный интерес. Мне крайне не хватает личного пространства и моей жизни. Сейчас я живу жизнью Олега и, честно, я устала (аналог нецензурного слова). Моя жизнь проходит стороной и меня это угнетает. Честно, быть сестрой Олега Сенцова – это ад. Как будто, сама по себе я ничего не значу. Финансово я потеряла много, у меня была нормальная зарплата в Москве, я могла себе многое позволить, сейчас нет. Накопления ушли в самом начале ареста, когда шумихи еще не было, а деньги на адвокатов и борьбу уже были нужны. Сейчас я живу в центре Киеве в двушке. Мне просто повезло, что я снимаю ее за копейки. Машины нет, в отпуске не была 5 лет. За исключением 4 дней в Братиславе (перелет туда-обратно 400 грн) и 2 дней в Стамбуле. Время от времени влезаю в долги», – заключает автор письма.

Олег Сенцов отбывает наказание в колонии Лабытнанги на Ямале. Он отказался от пищи с требованием отпустить всех украинских заключённых. Его голодовка длится уже более 50 дней. Врачи ФСИН поддерживают его организм капельницами.

Пост Натальи Каплан в Фэйсбук

Салехард, служба информации

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