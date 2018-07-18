На Ямале прокомментировали слова актрисы Роговцевой о том, что Сенцову «запихивают еду со всех сторон»

Председатель Общественной наблюдательной комиссии при УФСИН ЯНАО Данила Гонтарь сделал заявление относительно состояния голодающего украинского режиссёра Олега Сенцова в колонии Лабытнанги. Он опроверг слова актрисы Ады Роговцевой, которая сказала, что Сенцова насильно кормят через трубку в носу и «запихивают ему еду со всех сторон». Она сообщила об этом изданию «Московский комсомолец» 15 июля 2018 года.

«ОНК неоднократно (в том числе, совместно с омбудсменом ЯНАО) посещала осужденного Сенцова, знакомилась с условиями его содержания. Беседовали с ним в том числе и без присутствия представителей администрации ИК. Права Сенцова обеспечиваются, – написал на своей странице в «Фэйсбук» г-н Гонтарь. – Олег Сенцов надлежащим образом и добровольно получает необходимую медпомощь, качеством которой он удовлетворён. При этом он находится в палате, условия которой соответствуют условиям медучреждения. На окнах нет даже решёток».

Олег Сенцов, по данным Данилы Гонтаря, указал в специальной анкете, что его права не нарушаются. «Прискорбно констатировать, что Ада Николаевна, уважаемая и любимая многими россиянами (и не только россиянами) актриса, позволяет себе делать такие непроверенные и неоднозначные сообщения», – пишет член ОНК.

Олег Сенцов был осужден на 20 лет за подготовку терактов в Сиферополе, Севастополе и Ялте. По версии суда и следствия, он причастен к деятельности запрещённой в России организации «Правый Сектор». Сам г-н Сенцов вину не признал. В мае 2018 года в колонии на Ямале он объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политических заключённых.

Салехард, служба информации

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