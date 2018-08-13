Голодовка Сенцова на Ямале обходится бюджету в 1000 рублей в сутки

Управление ФСИН Ямала назвало сумму расходов на поддержание здоровья голодающего в колонии Лабытнанги Олега Сенцова. По данным ведомства, на медицинское обеспечение осужденного за теракт украинского режиссёра тратят 1100 рублей в сутки.

«Сенцову О.Г. в период добровольного отказа от приёма пищи оказано 202 медуслуги на общую сумму более 45 тыс. рублей. На лекарства из федерального бюджета в указанный период направлено около 95 тыс. рублей», – говорится в сообщении управления службы исполнения наказаний автономии. Там подчёркивают, что все нужные медикаменты есть в наличии.

Г-н Сенцов был осуждён в 2015 году. В мае 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политических заключённых из российских тюрем, себя он в этот список не включил. За его протестом внимательно следит весь мир, связывая его осуждение и саму голодовку с кризисом в российско-украинских отношениях. Наблюдатели интересуются состоянием здоровья заключённого и возможным обменом его на какого-либо российского заключённого, отбывающего наказание на Украине и также считающегося политическим.

Как сообщили в управлении ФСИН Ямала, последний раз консилиум врачей обсуждал состояние здоровья Олега Сенцова 10 августа 2018 года. Пред этим появлялись различные сообщения о том, что ему стало хуже и он «предчувствует конец». Российский омбудсмен Татьяна Москалькова публиковала фото голодающего из больничной палаты в колонии Лабытнанги. На минувших выходных журналист Виктория Ивлева написала на своей странице в «Фэйсбук» о том, что Олег Сенцов покидает Ямал на самолёте. Но позднее эти сведения опровергли представители ФСИН.

«На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается. От предложенной госпитализации в больницу Лабытнанги осуждённый отказался в письменной форме. Показаний к экстренной госпитализации не установлено», – говорится в сообщении ФСИН Ямала от 11 августа 2018 года.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 10.08.18

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