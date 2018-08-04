Голодающего Сенцова в колонии на Ямале посетил священник: от исповеди заключённый отказался

Голодающего в ямальской колонии украинского режиссёра Олега Сенцова посетил священник. В субботу, 4 августа 2018 года, иерей храма Святого Георгия Победоносца города Лабытнанги Богдан Василюк совершил визит в ИК-8.

Как сообщили в пресс-службе ФСИН Ямала, Сенцов отказался общаться наедине с батюшкой, так как у него в этом нет необходимости. Он поблагодарил священника и сообщил, что не нуждается в исповеди.

«Богдан Василюк зашёл в палату, где находился осуждённый Сенцов. Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медработников. Жалоб на условия содержания у него нет», – рассказали в службе исполнения наказаний.

31 июля 2018 года украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что к Олегу Сенцову в колонию не пустили священника – отца Григория, епископа Апостольской православной церкви.

Сенцов начал голодать 14 мая 2018 года с требованием отпустить всех украинских политических заключённых из российских тюрем. Врачи ФСИН поддерживают его здоровье с помощью питательных смесей и капельниц.

В 2015 году военный суд в Ростове-на-Дону приговорил г-на Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества и подготовке терактов. За голодовкой Сенцова внимательно следят не только на Украине и в России, но и за рубежом. Его уголовное дело считается громким и привлекает внимание различных политических групп.

Салехард, служба информации

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