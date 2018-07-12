«Снимал издевательства над крымчанами»: Поклонская рассказала о «творчестве» Олега Сенцова

Бывший главный прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о «творчестве» осужденного в России на 20 лет за терроризм режиссера Олега Сенцова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сенцов снимал издевательства над крымчанами в 2014-м году под Корсунью.

«Я не знаю, какой он там режиссер – я его работы видела, когда он снимал издевательства над крымчанами в Корсуни, где они, майдановцы, остановили автобус с крымчанами, которые ехали на массовые мероприятий против Майдана, высказать позицию, когда уже переворот случился. Они вычислили этот автобус, остановили его и начали издеваться над простыми людьми», – рассказала Поклонская в эфире одного из российских каналов, добавив, что рекомендует видеозапись к просмотру всем защитникам режиссера.

По словам Поклонской, работа Сенцова заключалась еще в том, «чтобы снабжать, привозить, руководить террористической организацией в Крыму – Афанасьевым, Кольченко, которые были простыми исполнителями».

«Кстати, мы их задержали 9 Мая, и арест был 9 Мая 2014-го. Сотрудники ФСБ хорошо сработали, их задержали в момент, когда террористы шли устанавливать взрывное устройство к мемориалу Вечного Огня, где мы должны были возлагать цветы», – рассказала Поклонская.

При этом экс-прокурор назвала «ерундой» все заявления о сведении личных счетов с Сенцовым, отметив, что до его задержания не была с ним знакома, и «наглостью» требования со стороны международного сообщества освободить режиссера.

«Терроризм – это зло, с которым борется весь мир, а нам говорят: «Освободите террористов!», – сказала Поклонская.

Как уже сообщал РИА «Новый День», Олег Сенцов осужден на 20 лет в августе 2015-го года. Отбывает срок в колонии строгого режима Лабытнанги (Ямал). В начале мая 2018-го года объявил голодовку. Второй фигурант дела – украинский активист Александр Кольченко приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Еще двое фигурантов этого дела – Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний – уже осуждены на семь лет каждый.

Симферополь, Оксана Мурзина

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