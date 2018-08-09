Врач внёс коррективы в сценарий голодовки режиссёра Сенцова

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак процитировал слова врача о состояния украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм.

Региональный омбудсмен встречался с наблюдающим Сенцова медиком 7 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь омбудсмена по правам человека РФ Татьяны Москальковой.

«Позавчера, по словам уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе, Анатолия Сака, он беседовал с врачом, наблюдающим Сенцова. Фраза врача, дословно: «Состояние относительно стабильное». Он не расшифровывал больше ничего, но вот эту фразу он передал», – цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Напомним, накануне появилось сообщение, что украинскому режиссеру стало хуже: понизился гемоглобин, началась анемия и проблемы с сердцем из-за жары.

Позднее двоюродная сестра Сенцова на своей странице в Facebook сообщила о письме от заключённого в котором он написал, что «его конец близок».

Между тем, сегодня уполномоченный по правам человека Людмила Денисова также на своей странице в социальной сети рассказала о телефонной беседе с Москальковой, в ходе которой она попросила «ускорить этот процесс помилования или обмена, учитывая критическую ситуацию», и подготовить фотографии и видеозапись разговора с Сенцовым, чтобы «убедиться в том, что его состояние действительно стабильное».

Обращение матери находящегося в тюремной больнице украинского режиссера Олега Сенцова с просьбой о помиловании к президенту России Владимиру Путину уже передано на рассмотрение специальной комиссии.

Как сообщал РИА «Новый День», Олег Сенцов осужден на 20 лет в августе 2015-го года за терроризм. Отбывает срок в колонии строгого режима Лабытнанги (Ямал). В начале мая 2018-го года объявил голодовку. Второй фигурант дела – украинский активист Александр Кольченко приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Еще двое фигурантов этого дела – Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний – уже осуждены на семь лет каждый.

Лабытнанги, Оксана Мурзина

Лабытнанги. Другие новости 09.08.18

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