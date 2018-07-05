Сотрудников московского театра задержали за листовки о Сенцове

В Москве задержали девять сотрудников «Театра.doc».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», актеров «взяли» на Чистых прудах после спектакля. По словам актрисы Марии Чупринской, ей и ее коллегам предъявили фотографии из Facebook, связанные с раздачей листовок в поддержку режиссера Олега Сенцова, осужденного за терроризм.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителей Симферополя – Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно. Украинцев признали виновными в организации террористического сообщества, подготовку к совершению терактов возле Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе в 2014 году, а также поджогов офисов общественной организации «Русская община Крыма» и партии «Единая Россия».

Актеров и сотрудников «Театра.doc» доставили в ОВД «Басманное», но через некоторое время отпустили, сообщает «Росбалт».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 05.07.18

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