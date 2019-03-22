Бывший ямальский силовик хочет стать депутатом в Салехарде

Бывший глава Управления службы судебных приставов, а теперь сотрудник окружного ГКУ «Управление по обеспечению содействия федеральным органам госвласти и деятельности мировых судей» Данила Гонтарь примет участие в праймериз «Единой России».

Региональный комитет по организации праймериз зарегистрировал его в качестве самовыдвиженца. В случае победы на предварительном голосовании Гонтарь намерен баллотироваться в депутаты гордумы Салехард седьмого созыва по многомандатному округу № 2.

Первые шаги в политике Гонтарь сделал в июле 2018 года, когда сделал заявление по поводу голодавшего тогда украинского режиссера Олега Сенцова в колонии Лабытнанги. Он публично опроверг слова актрисы Ады Роговцевой, которая сказала, что Сенцова насильно кормят через трубку в носу и «запихивают ему еду со всех сторон».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 22.03.19

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