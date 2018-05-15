Обыски и задержания: Украина отыгрывается за Крымский мост на журналистах

В Киеве сотрудники СБУ заблокировали работу РИА «Новости – Украина».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники службы безопасности Украины явились в киевский офис информагентства сегодня утром. После этого сотрудники издания перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что около своего дома был задержан сотрудник РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский. А в корреспондента издания Людмилы Лысенко провели обыски. Журналистку уже вызвали на допрос – она должна явиться в СБУ 18 мая.

«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации», – заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. И добавила, что журналисты использовались в рамках гибридной информационной войны против Украины.

В ближайшее время руководителю издания будут предъявлены обвинения, сообщают в СБУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва примет ответные меры в связи с действиями СБУ в отношении РИА «Новости Украина».

А главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что сегодняшний действия СБУ – это месть за Крымский мост. Напомним, накануне СБУ отметилась еще одним громким заявлением – о срыве операции спецслужб России, которые, якобы, собирались похитить гражданина России, еще в 2014 году переехавшего на Украину.

Между тем, публицист Анатолий Вассерман считает сегодняшний налет на журналистов логичным продолжением антироссийской политики украинских властей, которые старательно усваивают все худшее, что придумали на Западе за последнее время.

«Украина очень старается соответствовать лозунгу «цэ Еуропа» и старательно воспроизводит худшее из того, что там сумели придумать в последние годы. Что касается именно налета на редакцию РИА «Новости», то тут Украина просто продолжает линию превращения себя в не-Россию и анти-Россию, – цитирует Вассермана Nation News. – . Отмечу также, что российская журналистика сейчас ближе к изначальному понятию свободы слова – у нас становится все сложнее публично врать. Пусть государство за это и не карает, но техника разоблачения лжи со стороны общества уже отработана».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.05.18

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