Монополия на «правду»: Украина запрещает журналистам работать в Крыму и Донбассе

Служба безопасности Украины запугивает журналистов, желающих лично увидеть, что происходит в Крыму и Донбассе. Об этом заявил народный депутат «Незалежной» и владелец одного из украинских телеканалов Евгений Мураев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», СБУ предупреждает телеканалы об аннуляции лицензии на вещание, в случае если те отправят съемочные группы в ЛНР, ДНР или в Крым. По словам Мураева, официальная версия звучит так: на данных территориях украинцы будут вынуждены пройти аккредитацию, что, по версии спецслужб, является признанием статуса данных территорий.

Мураев подчеркивает, что озвученная версия лишь причина, чтобы скрыть реальное положение дел от украинцев, которые желают знать правду о данных регионах. «Не хотят, чтобы жители Украины понимали, что происходит там, для того чтобы иметь монополию на правду», – заявил политик.

Информацию о ситуации на юго-востоке страны передергивают обе стороны конфликта, отметил он, а режим тишины нарушает как Киев, так и ЛДНР. «Уже давно никто не верит Порошенко. Чтобы объективно разбираться в ситуации, необходимо читать сводки ОБСЕ. Специальные мониторинговые миссии не просто так присутствуют в Донбассе, они дают подробные отчеты и публикуют их на своих сайтах. Поэтому, если хотите знать правду, то читайте первоисточники, а не слушайте то, что вам говорят», – посоветовал соотечественникам представитель Верховной рады. Правда, какие «сводки» читать жителям Украины, интересующимся ситуацией в мирном Крыму, Мураев не уточнил.

Отметим, глава МВД Украины Арсен Аваков оценивает свободу слова в стране на «пять с плюсом», но критиковать и говорить правду о Крыме и Донбассе в «Незалежной» опасно: все неповинующиеся медиахолдинги подвергаются мощному давлению.

Как сообщал «Новый День», накануне в Киеве сотрудники СБУ заблокировали работу РИА «Новости – Украина» заявив, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым, базирующейся на территории «Незалежной», раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных РФ. Эксперты подчеркивают, что задержания и обыски – ответ Киева на лояльное отношение украинского сайта к воссоединению Крыма с РФ. В тоже время, по версии спикера МВД Украины Артем Шевченко, СБУ напало на журналистов, чтобы вызволить украинского шпиона.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 16.05.18

«Переходил в неположенном месте»: украинца не выпустили из Крыма. / В коньяке винограда не обнаружено: высоким требованиям соответствуют лишь 10% марок. / Эксперт: Украина доводит Донбасс до катастрофы, чтобы клянчить деньги. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»