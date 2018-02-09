Украина: Порошенко пошел ва-банк и начал громить прессу

В Киеве продолжается атака на СМИ, не поддерживающие действующую власть. Вслед за изданием «Страна.ua» мощному давлению подверглись медиахолдинги «Вести Украина» и «1+1».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 февраля в Киеве разгромили офис «Вестей». «Маски-шоу» началось в 6 часов утра и не закончилось до сих пор. Погром объяснили хозяйственным спором: Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заявило, что по решению суда помещения медаихолдинга на 31 – 33 этажах торгово-офисного центра Gulliver переданы в собственность агентства.

Поэтому вчера утром вооруженные люди в балаклавах окружили здание центра, ворвались на этажи «Вестей» и начали все крушить. В здание не пустили ни сотрудников холдинга, включая адвокатов, ни представителей других СМИ. Через некоторое время на особо упорствующих журналистов распылили слезоточивый газ.

«Формальный владелец препятствовал и проявлял непонимание... физически препятствовал», – приводят «Вести» комментарий представителя АРМА, отмечая, что тот проигнорировал вопрос о применении слезоточивого газа в отношении журналистов и продолжении разгрома офиса редакции. Также представитель АРМА назвал «охраной гражданского порядка» погром руками силовиков, которые били технику, стекла и мебель в редакции.

«По его словам, право распоряжаться имуществом сейчас принадлежит новому «управителю», поэтому он может «делать там то, что считает нужным», – сообщили сотрудники холдинга, подчеркивая: силовому захвату офиса «Вестей» предшествовало расследование о деятельности АРМА, в котором сотрудников агентства назвали рейдерами, «отжимающими имущество у неугодных в пользу близких к власти людей».

Юрист Ростислав Кравец заявил, что столь громкими обысками и спецоперациями силовики пытаются продемонстрировать вседозволенность и безнаказанность для людей в форме:

«Безусловно, это препятствование журналистской и предпринимательской деятельности, за что предусмотрен ряд статей Уголовного кодекса. К тому же это похоже на незаконный захват зданий и учреждений, за который осуждали силовиков при прошлой власти и привлекали к ответственности», – сказал Кравец.

«Любые действия, которые связаны с заходом силовиков в редакцию масс-медиа, должны сопровождаться аргументацией для общества, – заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. – Сейчас мы видим, что происходит применение грубой силы и отсутствуют какие-либо публичные аргументы. Возможно, у силовиков и есть повод проводить там следственные действия, но тот способ, который мы видим, это очевидное дикарство».

«Итак, власть захватила «Вести» и парализовала работу оппозиционного холдинга, критикующего Порошенко. Холуи таки потешили Порошенко, чтобы ему веселее плясалось на Венском балу в костюме «свободы слова», – прокомментировал ситуацию киевский политолог Дмитрий Корнейчук. – На самом деле власть сейчас идет ва-банк. Им необходимо досидеть до весны 2019-го, поскольку дальше их убирают американцы. И Порошенко уже не волнует, что ему никто руку на Западе не подаст, как «душителю» свободы слова. Но это же надо еще год продержаться. Чтобы народ вдруг реально не поднялся и не снес власть раньше времени. Поэтому единственный выход сейчас, по мнению Банковой, это закрыть рот оппозиционным СМИ, показывающим слабость власти. Такая себе имитация «сильной руки» со стороны Банковой. Вот только Порошенко не понимает. Чем сильнее он давит на СМИ, тем сильнее растет общее сопротивление информационной среды против него. А общество четко видит: раз власть закрывает СМИ – значит, реально боится всех и вся. И Порошенко не сильный, а очень и очень слабый. Ничему товарищей на Банковой не научил опыт Януковича...»

«Вот так могут захватить любое имущество у каждого из нас. Нагнуть суд, придумать повод, нанять титушек за 300 грн. И никто из нас не защищён в этой стране ни законом, ни правоохранительной системой. Потому что она – часть схемы. И все будут молчать и радоваться, что «хорошо, что не с нами», – заявила глава холдинга «Вести Украина» Ольга Семченко, находящаяся в данный момент в Аргентине. – Можем молчать дальше, если хотим. Можем жить с лапшой на ушах о разных «стартап нациях» и «жизнь стала лучше». А пока нанятые АРМОЙ титушки из рейдерской организацией «Навигатор» ночуют в нашем офисе, творят беспредел и жрут свою тушенку. И ещё что-то жрут и пьют. Это новые хозяева Украины. Знакомьтесь. И скоро они придут к вам в дом. А защитить вас будет некому...» Напомним, ранее о давлении на журналистов заявили сотрудники интернет-издания «Страна.ua», его главный редактор Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии. А 7 февраля один из ведущих украинских телеканалов «1+1» заявил, что Национальный банк Украины запросил у государственного Приватбанка данные о счетах сотрудников телеканала, расценив это как прямое давление и попытку политического преследования накануне выборов.

Отметим, глава МВД Украины Арсен Аваков оценивает свободу слова на Украине на «пять с плюсом».

Между тем, минувшей ночью к силовикам, громившим офис «Вестей» в Киеве прибыло подкрепление.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.02.18

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