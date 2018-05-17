«Всех закрыть!» Украина заявила о перемоге в информационной войне

Украины выигрывает информационную войну с Россией, противопоставляя информационным фейкам настоящую независимую журналистику. Об этом заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Петров подчеркнул необходимость развивать в обществе критическое мышление и медиаграмотность. И тут же заявил, что вопрос свободы потока информации зависит от доверия общества к государству и государственным институтам. «Абсолютной свободы информации нет и не может быть. Есть ограничения этические, моральные, юридические», – отметил Петров. И напомнил, что Уголовный кодекс Украины включает 40 статей, так или иначе связанных с ответственностью за оборот информации.

«Речь здесь идет и об интеллектуальной собственности, и о коммерческой тайне и о тайне переписки и тому подобное. То есть на самом деле свободного обращения информации де-факто не существует», – признал Петров и тут же сделал новое заявление: «Давайте прекратим посыпать голову пеплом! Мы не проигрываем информационную войну, а на самом деле ее выиграем, и этому есть множество примеров. И волонтеры, и гражданское общество, и государство делают все возможное для этого».

Что же касается «настоящей независимой журналистики», которая, по словам того же Петрова, является залогом победы в информационной войне, то функционер не видит ничего страшного в давлении на прессу – таким образом, по его словам, государство защищает своих налогоплательщиков.

Напомним, 15 мая СБУ заблокировало работу РИА «Новости Украина» и задержала главного редактора издания Кирилла Вышинского, обвинив его в государственной измене.

Россия выразила по этому поводу протест. Совет Европы высказал обеспокоенность повторяющимися задержаниями журналистов и последствиями, к которым это может привести с точки зрения свободы СМИ в стране.

Объяснить обвинения в адрес журналистов потребовала и правозащитная организация Human Rights Watch. «Украинское правительство обязано уважать свободу информации и свободу слова в СМИ», – заявила замдиректора отделения HRW по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер. Между тем, в политических кругах «Незалежной» требуют усилить давление на СМИ и всерьёз заняться оппозиционными телеканалами:

«У нас действует ряд пропагандистских телеканалов якобы украинских, пропагандистских ресурсов в Интернете, пропагандистских газет, которые маскируются под украинские, но фактически являются пророссийскими, фактически финансируются российскими деньгами, деньгами российского бизнеса, который действует в Украине. Они подрывают основы нашей страны и нашей безопасности», – заявил депутат Верховной рады от «Народного фронта», бывший журналист Сергей Высоцкий. И назвал ряд украинских олигархов, которые, по его мнению, участвуют в информационной войне на стороне России.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.05.18

Украинский мэр лишился всего за тайную страсть. / Украина пугает Крымским мостом другие страны. / Президент, Хирург и другие: на Крымском мосту зафиксированы первые нарушения. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»