Сказки СБУ: на Украине сообщили о провале операции российских спецслужб

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о пресечении попытки перебравшегося на Украину гражданина России. Похитить его сбирались, разумеется, российские спецслужбы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», россиянин переехал в «Незалежную» в 2014 году «в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля», сообщили в СБУ.

«Оперативники установили, что для переправки россиянина на территорию РФ представители российских спецслужб наняли группу жителей Харьковщины во главе с бывшим сотрудником милиции. Злоумышленники периодически работали на территории РФ, ранее уже были осуждены за насильственные преступления в Украине и привлекались к административной ответственности в России, – говорится в официальном заявлении на сайте ведомства. – Для выполнения «грязной» работы, а именно похищения россиянина по месту его проживания и передачи в условленном месте на территории Харьковской области, главарь злоумышленников за вознаграждение в размере 23 тысячи долларов США нанял представителей местного криминалитета. Затем, с использованием снотворных препаратов, россиянина планировалось переправить через государственную границу Украины на территорию России для передачи представителям спецслужб РФ».

Далее сообщается, что всех участников преступной группы задержали во время расчета «с непосредственными похитителями и попытки вывоза россиянина».

Возбуждено уголовное дело по фактам государственной измены и незаконного лишения свободы или похищения человека.

Зачем российским спецслужбам понадобился человек, 4 года назад переселившийся на Украину, не уточняется.

Киев. Другие новости 15.05.18

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