Голодающему украинскому режиссёру в колонии на Ямале придётся сдать анализы

В исправительной колонии Лабытнанги за протестующим осуждённым, украинским режиссёром, Олегом Сенцовым ведётся наблюдение. Об этом сообщили в управлении ФСИН Ямала.

Как ранее сообщал «Новый день», Сенцов начал голодовку 14 мая 2018 года с требованием освободить всех политических заключённых Украины в РФ.

«В настоящее время Сенцов находится под постоянным контролем работников медицинской части учреждения. Состояние его здоровья удовлетворительное. При дальнейшем отказе от приема пищи динамическое наблюдение за Сенцовым О.Г. медработниками будет продолжено, а также проведены общеклинические анализы для наблюдения за состоянием его здоровья», – заявили в управлении службы исполнения наказаний.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 16.05.18

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