Украинский и российский омбудсмены работают на Ямале, в колонии режиссёра Олега Сенцова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова второй раз прибыла на Ямал. Она в четверг, 28 июня 2018 года, опубликовала на своей странице в «Фэйсбук» фотографию с парома. Чтобы добраться из Салехарда в Лабытнанги, нужно переплыть Обь.

«Доброе утро! С праздником! Я отмечаю Конституции в Лабытнанги. Уже на пароме еду в колонию, где отбывает наказание Олег Сенцов, – написала омбудсмен. – Летала одним рейсом с татьяной Москальковой. По приезду, к сожалению, Татьяна не хотела ехать со мной в одной машине, осталась на поле.... Наверное ждать какого-то решения (разница во времени + 2 часа)".

Отметим, сегодня же, 28 июня, в Лабытнанги к Олегу Сенцову должна прибыть российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Об этом агентству «Новый день» сообщили в её аппарате. Там на момент подготовки публикации не смогли уточнить, произойдёт ли встреча уполномоченныйх. Информация будет обновляться.

Накануне голодающего заключённого посещал ямальский уполномоченный по правам человека, он рассказывал агенттсву «Новый День», что Олег Сенцов чувствует себя нормально и ждёт на свидание двоюродную сестру.

Олег Сенцов был осужден в 2015 году. В мае 2018 года он объявил голодовку, которую обещал закончить только в случае освобождения всех украинских заключенных. Украинская сторона добивается посещения заключённого, высказывая опасения по поводу состояния его здоровья.

Условия посещения г-на Сенцова украинским омбудсменом обсуждались двумя президентами – Петром Порошенко и Владимиром Путиным. После этого Москальковой и Денисовой были составлены списки – это российские и украинские осуждённые, которых стороны должны невестить в рамках достигнутых договорённостей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 28.06.18

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