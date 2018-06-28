Прибывшая к Сенцову российский омбудсмен встретилась с главой Ямала

Прибывшая в Салехард 28 июня российский омбусдмен Татьяна Москалькова встретилась с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым. Об этом сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека.

Ранее агентство «Новый День» рассказывало, что в Салехард г-жа Москалькова прибыла одним рейсом с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Та сразу после этого отправилась на пароме в Лабытнанги, в колонию, где отбывает наказание украинский режиссёр Олег Сенцов. Пока неясно, пустят ли её к осужденному.

Как сообщили в аппарате российского омбудсмена, Москалькова обсуждала с Дмитрием Артюховым социальные проблемы, в том числе переселение из ветхого и аварийного жилья и предоставление квартир детям-сиротам.

Татьяна Москалькова намерена, как и украинский омбудсмен, посетить г-на Сенцова в колонии. В аппарата Москальковой уклонились от ответа на вопрос – будет ли это совместная встреча с Денисовой или нет, сообщив, что информация уточняется.

Также уполномоченный по правам человека в России обратилась к руководителю ФСИН с просьбой допустить к г-ну Сенцову врачей, которых предложат адвокаты и родственники осужденного. Как ранее сообщил агентству «Новый День» омбудсмен ЯНАО Анатолий Сак, Олег Сенцов чувствует себя нормально, он намерен встретиться с двоюродной сестрой в колонии.

Украинский режиссёр Олег Сенцов объявил голодовку в ямальской колонии в мае 2018 года. Врачи ФСИН поддерживают его организм с помощью капельниц. Осуждённый заявляет, что откажется от голодовки только в случае освобождения всех украинских заключённых в России.

фото – прислано аппаратом Татьяны Москальковой

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 28.06.18

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