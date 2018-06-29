Правительство РФ одобрило идею сделать памятной датой день принятия Крыма

Комиссия правительства РФ одобрила парламентский законопроект об утверждении 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав России.

Как сообщал «Новый День», 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма, Кубани и Тамани к Российской империи. Сенаторы от Крыма внесли в Госдуму проект, предлагающий изменить федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», включив эту дату в памятный календарь.

Инициативу поддержал глава Крыма Сергей Аксенов, заявивший, что воссоединение полуострова с Россией для крымчан давно является памятной датой и ее значение переросло региональные рамки. Одобрила предложение и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рекомендовала поддержать законопроект с учетом его доработки, сообщает РБК. По закону мероприятия, посвященные памятным датам, финансируются из федерального бюджета. Поэтому авторам документа рекомендовали указать источник финансирования празднования новой даты.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 29.06.18

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