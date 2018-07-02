Путин присвоил подразделениям российской армии украинские названия

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк – «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк – «гвардейский Нежинский». Полкам даны названия украинских городов в память об участии частей в освобождении этих населенных пунктов в годы Великой Отечественной войны. Например, 68-й танковый полк создан на базе 93-й отдельной танковой бригады, освобождавшей Житомир.

Ряду частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Белоруссии – 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия, 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк, 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк, сообщает РБК.

Кроме того, 381-й гвардейский артиллерийский полк получил название «Варшавский» 400-й самоходный артиллерийский полк – «Трансильванский», 150-я мотострелковая дивизия – «Идрицко-Берлинская».

Еще ряд подразделений получили российские «имена»: 933-й зенитный ракетный полк именован Верхнеднепровским, 144-ая мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинской. Почетные наименования присвоены военным частям «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».

Москва, Артем Рокотов

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