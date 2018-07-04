Боевой креатив: у Порошенко ответили Путину Бахчисарайским полком

Украине понадобилось два дня, чтобы придумать «достойный» ответ на указы президента России о присвоении почетных наименований, в том числе связанных с украинскими городами, ряду частей российской армии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», патриотическим креативом «блеснул» главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Сколько бы они ни называли, поверьте, какое бы у них ни было преимущество в войсках, в оружии, в количестве воинских частей и соединений, Украину еще никто не победил. Пусть попробуют», – смело заявил Матиос в эфире украинского телеканала и пригрозил появлением в украинской армии Бахчисарайского, Барнаульского и Мурманского полков.

По всей видимости, в пылу творческого вдохновения военный прокурор забыл генеральную линию украинских властей о «временной оккупации» Крыма и Бахчисарая, в том числе, и признал его российским.

«Украинец всегда креативный на выдумку, и эта выдумка всегда его спасала», – цитирует хвастливого Матиоса «ПолитНавигатор».

В соцсетях его «находчивость», впрочем, не оценили: «Да кто бы спорил. Есть прекрасная украинская пословица: «Дурень думкою багатіє».

«Чтобы получить почетное наименование, полк должен отличится в боях в этих местах. Что, украинские войска когда-то штурмовали Мурманск или Барнаул?», – интересуются пользователи Интернета.

«Есть там у них хоть один нормальный в верхах? Каждый день читаешь сообщения из Украины как выписки из историй болезней в сумасшедшем доме», – пишут в соцсетях.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 04.07.18

Статусом не вышли: санатории ЮБК отсекают местных жителей от моря. / Гермес доволен: Крым выменял у Сирии оливковое масло и финики за пшеницу и ячмень. / Крым угодил в аутсайдеры по чистоте воздуха – экологи «оправдались». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»