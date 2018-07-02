«Шизофрения враскорячку»: Сергей Аксенов посочувствовал Google Maps

Глава Крыма прокомментировал решение сервиса Google Maps сделать Крымский мост «русско-украинским».

Как уже сообщал «Новый День», на картах сервиса ближайшая к Крыму часть транспортного перехода подписана «Кримський Мiст», а участок у Тамани – «Крымский мост». «Смешная ситуация. Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении: позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока ещё продолжает считать Крым украинским. Будем лечить дальше», – написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Аксенов не исключил, что таким образом, «уважаемая компания пытается совместить реальность с «генеральной линией партии».

«Если это так, то остаётся им только посочувствовать: сложно, наверное, стоять враскорячку между двумя российскими берегами», – добавил Аксенов.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 02.07.18

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