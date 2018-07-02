Боец «Азова»: Порошенко создал группы киллеров в обход СБУ

На Украине действуют группы киллеров, охотящиеся на политиков и активистов с санкции президента «Незалежной» Петра Порошенко. О работе убийц, которым оказывает покровительство руководство страны и сотрудники СБУ, рассказал бывший боец «Азова»* и военный инструктор Сергей Сановский, участвовавший в так называемой АТО. Он получил предложение возглавить одну из таких групп, но отказался и после давления вынужден был бежать за границу. Видео с его показаниями опубликовал блогер Анатолий Шарий.

Сановский рассказал, что активно поддерживал «Майдан» в 2014 году, но спустя несколько лет правления Порошенко, пришел к выводу, что ситуация в стране только ухудшилась: «Абсолютно все пришло в дикий упадок моментально. Воровать стали в десятки раз больше», – считает бывший боец «Азова».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди причастных к деятельности групп киллеров Сановский назвал инструктора Андрея Лисогора, руководителя департамента контрразведки СБУ генерала Алексея Петрова и майора Александра Поклада, работающего в этом же департаменте.

«В некоторых беседах они конкретно указывали, что формирование групп осуществляется под кураторством и руководством майора Поклада. Ему ставит задачу непосредственно генерал Алесей Петров. Генерал Алексей Петров, в обход главы СБУ, получает задачи от Петра Порошенко», – рассказал Сановский.

Сановский, получив предложение набрать группу из ветеранов так называемой АТО, отказался, посчитав, что его деятельность будет по сути террористической. Так как киллеры в подобных группах официально нигде не числятся, их деятельность полностью нелегальна, хоть и связана со спецслужбами.

«Это ликвидация гражданских лиц, на которых укажет конкретно департамент контрразведки СБУ. Это могут быть политики, причем не обязательно оппозиционные, некоторые активисты – те, которые, скажем так, мешают как-то нынешнему режиму и финансовым интересам Петра Порошенко», – пояснил бывший боец «Азова».

Он отметил, что группы занимаются убийствами только на территории Украины. Ликвидацию политиков и активистов в Крыму или в Донбассе им не поручают. Одного из тех, кто был убит киллерами, он назвал Ярослава Бабича – юриста и идеолога «Азова». По официальной версии он совершил самоубийство, но, по сведениям Сановского, юриста убили его сослуживцы по «Азову».

Кроме того, киллеры используются для запугивания и слежки за активистами на Украине. Они подстраивают конфликтные ситуации, избивая тех, кого «заказали», после чего пострадавшие вынуждены обращаться за помощью к телохранителям. Зачастую телохранителями оказываются агенты, которые собирают всю информацию о деятельности тех, кто их нанял.

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Киев, Леонид Маковецкий

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