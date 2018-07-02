Боец «Азова»: Работающие на Порошенко киллеры маскируются под ФСБ

Киллеры, охотящиеся на Украине на политиков и активистов с санкции президента «Незалежной», пытаются маскировать свою деятельность под работу иностранных спецслужб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», убийцы, которым оказывает покровительство руководство страны и сотрудники СБУ, выполняют задачи, имитируя террористические атаки со стороны. Об этом рассказал бывший боец «Азова»* и военный инструктор Сергей Сановский, участвовавший в так называемой АТО. Видео с его показаниями опубликовал блогер Анатолий Шарий.

Напомним, ранее Сановский среди причастных к деятельности групп киллеров назвал инструктора Андрея Лисогора, руководителя департамента контрразведки СБУ генерала Алексея Петрова и майора Александра Поклада, работающего в этом же департаменте. Причем Петров, по сведениям Сановского, в обход главы СБУ, получает задачи напрямую от Петра Порошенко. Среди жертв киллеров – гражданские лица, политики, причем не только оппозиционеры, и активисты, создающие проблемы режиму и финансовым интересам Порошенко.

«Это комплексная террористическая война конкретно против граждан Украины. Чтобы все сидели на определенной точке ровно, никто ничего не говорил, в СМИ писали все что надо, все голосовали как надо», – рассказал Сановский.

По его словам, агенты СБУ используются для давления и слежки за активистами и политиками. Причем внедряются они не только в качестве телохранителей, после искусственного создания конфликтных ситуаций с избиением активистов, но и даже в роли советников и глав предвыборных штабов.

Сановскому, знакомому с Лисогором, предложили возглавить одну из таких групп киллеров. Однако он отказался, после чего у него возникли проблемы с СБУ. Сановский намеревался устроить акцию-протест против правительственных реформ, и в случае если бы собралось большое количество людей, он планировал рассказать о группах убийц. Но его планам помешал спецназ и сотрудники контрразведки, вломившиеся к нему в квартиру, и как сами объяснили, искавшие георгиевские ленточки, патроны и деньги. Сановский был избит, после чего без должного оформления был доставлен в СБУ. Там его пытали и выбивали признательные показания насчет того, что Сановский якобы планировал устроить военный переворот, убить президента и министров. Примечательно, что одним из пытавших был Поклад. Он принудил Сановского рассказать о якобы антиукраинских планах, подписать соответствующие документы и отпустил. Бывший боец «Азова» обратился к адвокату, с которым составил заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Но там в возбуждении дела отказали. После чего адвокат добился заведения дела через суд, и дело было передано в военную прокуратуру.

Тем временем, опасаясь за свою жизнь после угроз убийством, Сановский с семьей решил покинуть Украину, и выехал за границу.

*Организации, запрещенные в России

Киев, Леонид Маковецкий

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