Украинские радикалы планировали сорвать показ крымско-татарской сказки в Киеве – «за предательство»

Украинские националисты готовили акцию по срыву презентации в Киеве крымско-татарской сказки «Хыдыр-деде».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фильм снимался в Крыму, его премьерный показ состоялся в Государственном академическом музыкальном театре республики. Создатели фильма сотрудничали с министерством культуры Крыма, что в том числе вызвало возмущение украинских националистов.

По данным СБУ, в которой заявили о предотвращении акции, в срыве презентации в кинотеатре «Жовтень» могло принять участие до 100 человек. Они должны были облить зеленкой причастных к созданию фильма и разбросать провокационные листовки в зале. А также провести акцию против так называемых «лидеров крымско-татарского народа». Среди листовок, которые изъяли спецслужбы у националистов, есть фотографии продюсера фильма Лили Буджуровой – бывшего замдиректора украинского телеканала ATR, с подписью «Позор предателям».

В то же время, в СБУ заявили, что радикалы, планировавшие акцию, никакие не украинские националисты, а наемники, действующие в интересах Кремля. В спецслужбе их обозначили как «подконтрольные российской стороне граждане Украины», заявив, что этому есть доказательства в виде изъятых «инструкций от иностранных кураторов». Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии».

Между тем, один из лидеров запрещенной в РФ организации «Меджлис»* Рефат Чубаров потребовал от СБУ озвучить подробные данные об участниках несостоявшейся акции, что должно, по его мнению, подтвердить достоверность заявления спецслужбы.

*Организации, запрещенные в России

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 02.07.18

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