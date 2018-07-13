Продюсер крымско-татарской сказки рискует нарваться на гнев украинских радикалов

Бывший замдиректор украинского телеканала «ATR» Лиля Буджурова рискует оказаться в эпицентре скандала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Буджурову, недавно презентовавшую в Киеве крымско-татарскую сказу «Хыдыр-деде», уличили в нарушении украинских законов.

Законодательство «Незалежной» предполагает посещение Крыма только через украинские пропускные пункты. Однако, по словам очевидцев, Буджурова нарушила эту норму.

«Вчера наконец-то вернулась домой из Москвы. Летела одним рейсом с уважаемым человеком – известным журналистом Лилей Буджуровой – одним из продюсеров первой крымско-татарской сказки, презентация которой успешно прошла в Крыму и Киеве. Одно интересно, после поездки в Москву Лили-ханым увидим ли мы ее на сайте «Миротворец»?!», – написала на своей странице в Facebook жительница Крыма Эльмаз Джапарова, уточнив, что летела вместе с Буджуровой рейсом «Москва-Симферополь» компании «Уральские авиалинии».

Можно предположить, что нарушение законодательства «Незалежной» Буджуровой вызовет возмущение украинских националистов, которые ранее уже пытались сорвать презентацию «Хыдыр-деде».

Напомним, о предотвращении акции заявили в СБУ. В украинской спецслужбе сообщили, что радикалы готовились облить зеленкой причастных к созданию фильма. Среди изъятых у националистов листовок, которые они намеревались разбросать в зале, сотрудники СБУ обнаружили фотографии Буджуровой – продюсера фильма, с подписью «Позор предателям».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.07.18

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