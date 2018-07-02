Град причинил Крыму ущерб на десятки миллиардов рублей

Сельхозпроизводители Крыма потеряли десятки миллионов рублей. В такую сумму предварительно оценен ущерб, причиненный градом, выпавшим в последние дни июня Нижнегорском и Джанкойском районах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая площадь уничтоженных градом сельхозугодий только в Нижнегорском районе составляет 395 гектаров: погибли посевы, виноградники, фруктовые сады. Три крупнейших предприятия района заявили об убытках на сумму 54,5 млн рублей. Кроем того, пострадали фермерские хозяйства и угодья индивидуальных предпринимателей, а так же подсобные хозяйства.

По словам специалистов, градовое облако налетело столь стремительно, что противоградовая служба не успели предпринять какие-либо меры.

Напомним, ранее было заявлено, что ущерб крымских сельхозпроизводителей от засухи составил без малого полмиллиарда рублей.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 02.07.18

Боец «Азова»: Работающие на Порошенко киллеры маскируются под ФСБ. / «Недобитый» Бабченко забанил в Фейсбуке Навального и Ходорковского. / В Киеве озвучили, кого из осужденных россиян готовы вернуть на родину. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»