Жару в Крыму сменят ливни с градом

Жаркие дни в Крыму разбавит непогода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в МЧС республики предупредили жителей полуострова об опасных гидрометеорологических явлениях.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 2 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквал 17-22 м/с», – сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

Однако дожди – не единственное, что грозит Крыму в ближайшее время. По данным центра «Антистихия», на полуостров в августе может обрушиться крупный град. Он также возможен в Краснодарском и Ставропольском краях, Оренбургской и Самарской областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Специалисты предупреждают о том, что град может принести ущерб жителям регионов.

Напомним, от разгула стихии в Крыму уже пострадали сельхозпроизводители. В июне град уничтожил некоторые виноградники и фруктовые сады, убытки фермеров исчисляются десятками миллионов рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.08.18

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